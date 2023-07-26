Госдума за пиво на стадионах и идеологические ориентиры спортсменов, Бержерон завершил карьеру, новый вратарь «Зенита», контракт на 304 млн в НБА и другие новости

Совсем всё плохо у «Оренбурга» – ещё одна красная карточка, команда остаётся вдевятером 🫣

Лена Мисько

ЦСКА смешанным составом одержал разгромную гостевую победу над «Оренбургом» в Кубке России — 6:0. В первом тайме отличились Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич и Фёдор Чалов. Во второй половине встречи забивали Матвей Кисляк и Никита Ермаков. «Оренбург» заканчивал матч вдевятером: в первом тайме был удален Алексей Кеняйкин, во второй половине встречи две желтые карточки получил Михаил Сиваков.