Госдума за пиво на стадионах и идеологические ориентиры спортсменов, Бержерон завершил карьеру, новый вратарь «Зенита», контракт на 304 млн в НБА и другие новости

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1. В Фонбет Кубке России стартовал Путь РПЛ. В 1-м туре «Зенит» дома справился с «Ахматом» (2:0), «Динамо» уступило «Пари НН» на выезде (1:1, по пенальти – 3:4), «Локомотив» на своем поле переиграл «Урал» (2:1).

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Лена Мисько
Совсем всё плохо у «Оренбурга» – ещё одна красная карточка, команда остаётся вдевятером 🫣
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2 час.
Лена Мисько
ЦСКА смешанным составом одержал разгромную гостевую победу над «Оренбургом» в Кубке России — 6:0. В первом тайме отличились Ярослав Арбузов, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич и Фёдор Чалов. Во второй половине встречи забивали Матвей Кисляк и Никита Ермаков. «Оренбург» заканчивал матч вдевятером: в первом тайме был удален Алексей Кеняйкин, во второй половине встречи две желтые карточки получил Михаил Сиваков.
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2 час.
Лена Мисько
ярошик в теме
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2 час.

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