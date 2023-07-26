Госдума за пиво на стадионах и идеологические ориентиры спортсменов, Бержерон завершил карьеру, новый вратарь «Зенита», контракт на 304 млн в НБА и другие новости

1. В Фонбет Кубке России стартовал Путь РПЛ. В 1-м туре «Зенит» дома справился с «Ахматом» (2:0), «Динамо» уступило «Пари НН» на выезде (1:1, по пенальти – 3:4), «Локомотив» на своем поле переиграл «Урал» (2:1).
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ-2023/24. Вы ещё не соскучились по футболу? прогноз на 1-й тур
- Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости
- «МЮ» купил Онана и назначил Бруну капитаном, в зоне СВО погиб экс-футболист, миллион Fan ID, Песков заступился за Исинбаеву, «Интер» отшил Лукаку и другие новости
Свежие комментарии