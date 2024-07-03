Я тут подумал (со мной такое бывает), что до сих пор как-то не очерчены критерии победы в нынешнем противостоянии.
Критерии победы
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Александр Иноземцев
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Я тут подумал (со мной такое бывает), что до сих пор как-то не очерчены критерии победы в нынешнем противостоянии.
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