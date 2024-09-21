От лица мэра Тихорецка Евгения Голубя мошенники стали рассылать сообщения о сборе денег с местных бизнесменов на защиту стратегических объектов

От лица мэра Тихорецка Евгения Голубя мошенники стали рассылать сообщения о сборе денег с местных бизнесменов на защиту стратегических объектовГлава Тихорецка Евгений Голубь опроверг сообщения о том, что в муниципалитете начали собирать деньги с местных бизнесменов на защиту стратегически важных объектов.
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