«Не все продается, что свобода важнее», — Болгар заявила, что Дуров просит ее переехать к нему

В вопросе конфликта Ирины Болгар и Павла Дурова публика разделилась на 2 лагеря, ведь сам предприниматель ничего не рассказывает о личном, а оценивать ситуацию, зная правду только одной стороны — это весьма рискованно.
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