Суд приговорил бывшего чиновника мэрии Томска к 5 годам колонии и штрафу за получение взятки

АртемПолитикаСуд приговорил бывшего чиновника мэрии Томска к 5 годам колонии и штрафу за получение взяткиУголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ летом 2020 года. .Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Федосеев...за отсидку идёт трудовой стаж..Александр ДементьевТридцать взяток получил, в норку спрятал, а на 31 попался? Заплатит мизерный штраф, выйдет по УДО и будет искать очередную денежную кормушку?.... Нееет... Пока не введут полную конфискацию у него и ближайших родственников, до тех пор будут брать. И не просто брать , но и торопиться набить норку поплотнее.Комментировать
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