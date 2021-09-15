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Суд приговорил бывшего чиновника мэрии Томска к 5 годам колонии и штрафу за получение взятки

Суд приговорил бывшего чиновника мэрии Томска к 5 годам колонии и штрафу за получение взятки

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ летом 2020 года. .

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Сергей Федосеев
...за отсидку идёт трудовой стаж..
Александр Дементьев
Тридцать взяток получил, в норку спрятал, а на 31 попался? Заплатит мизерный штраф, выйдет по УДО и будет искать очередную денежную кормушку?.... Нееет... Пока не введут полную конфискацию у него и ближайших родственников, до тех пор будут брать. И не просто брать , но и торопиться набить норку поплотнее.

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