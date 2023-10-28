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Раздумья об ассиметричных ответах России агрессору

Раздумья об ассиметричных ответах России агрессору

Простые думки будут, дорожные. Очень уж захотелось ворваться в спор уважаемых коллег, у которых последние дни в стратегию «непрямых действий» мозг завернулся.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Я дочитал.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот что бы всего этого в России не произошло, нужно срочно возрождать в стране СМЕРШ. Зачистить в срочном порядке внутри страны всех инакомыслящих (и уже продавшихся Западу), учёных в &quot;шарашки&quot; (опыт такой у нас уже есть), не хотят на свободе работать, так это их выбор. Вернутся к Советской системе образования. К плановой экономике (да к плановой, как бы кому это не нравилось!). Ну а все остальные любители гомосятины и &quot;европейских ценностей&quot;, добро пожаловать в Магадан, там их быстро научат Родину любить!
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1 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Автор правильно пишет, &quot;выбивать кормовую базу, англо-саксонских стран и конечно франко-германских&quot; и все дела. Помогать странам становиться независимыми и выходить из колониальной зависимости.Многополярность и равноправные отношения.Никаких&quot;мировых валют&quot;, стоимость денег только по покупательной способности в мире, п
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16 час.

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