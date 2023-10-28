Раздумья об ассиметричных ответах России агрессору

ИМ

Ильдус Мамлеев

Вот что бы всего этого в России не произошло, нужно срочно возрождать в стране СМЕРШ. Зачистить в срочном порядке внутри страны всех инакомыслящих (и уже продавшихся Западу), учёных в "шарашки" (опыт такой у нас уже есть), не хотят на свободе работать, так это их выбор. Вернутся к Советской системе образования. К плановой экономике (да к плановой, как бы кому это не нравилось!). Ну а все остальные любители гомосятины и "европейских ценностей", добро пожаловать в Магадан, там их быстро научат Родину любить!