Простые думки будут, дорожные. Очень уж захотелось ворваться в спор уважаемых коллег, у которых последние дни в стратегию «непрямых действий» мозг завернулся.
Раздумья об ассиметричных ответах России агрессору
Комментарии
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Сергей Алексеев
Я дочитал.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Вот что бы всего этого в России не произошло, нужно срочно возрождать в стране СМЕРШ. Зачистить в срочном порядке внутри страны всех инакомыслящих (и уже продавшихся Западу), учёных в "шарашки" (опыт такой у нас уже есть), не хотят на свободе работать, так это их выбор. Вернутся к Советской системе образования. К плановой экономике (да к плановой, как бы кому это не нравилось!). Ну а все остальные любители гомосятины и "европейских ценностей", добро пожаловать в Магадан, там их быстро научат Родину любить!
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1 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Автор правильно пишет, "выбивать кормовую базу, англо-саксонских стран и конечно франко-германских" и все дела. Помогать странам становиться независимыми и выходить из колониальной зависимости.Многополярность и равноправные отношения.Никаких"мировых валют", стоимость денег только по покупательной способности в мире, п
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16 час.
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