Начальник Генштаба ВС России и его американский коллега провели телефонный разговор -- Минобороны РФ

Москва, 5 декабря /Синьхуа/ -- Телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил /ВС/ РФ Валерия Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном состоялся 27 ноября по инициативе российской стороны.
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