«Два раза ударил головой о стену»: суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете

Экс-президента США заставляют понести ответственность за инцидент с писательницей Кэрролл. Федеральное жюри Манхэттена вынесло постановление о том, что бывший президент США Дональд Трамп должен компенсацию в $83,8 млн писательнице Элизабет Кэрролл.
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