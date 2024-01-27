«Два раза ударил головой о стену»: суд обязал Трампа выплатить $83 млн по делу о домогательствах и клевете

Экс-президента США заставляют понести ответственность за инцидент с писательницей Кэрролл. Федеральное жюри Манхэттена вынесло постановление о том, что бывший президент США Дональд Трамп должен компенсацию в $83,8 млн писательнице Элизабет Кэрролл.