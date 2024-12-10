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FT: на Украине признают проблемы с установкой укреплений, это деморализует ВСУ

FT: на Украине признают проблемы с установкой укреплений, это деморализует ВСУ

Чиновники и командиры на Украине признают, что усилия по строительству линий обороны сопровождаются проблемами с задержками и отсутствием координации, это в свою очередь еще больше деморализует украинских бойцов.

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