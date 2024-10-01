Сражение за Богоявленку и Золотую Ниву: Армия России берет в тиски весь юго-запад Донбасса

Александр Ситников 30 сентября 2024 г., 17:02 Воюющие украинские блогеры предсказывают очень большие проблемы всему Кураховскому фронту ВСУ Проект WarGonzo в своей фронтовой сводке по состоянию на утро 30.
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