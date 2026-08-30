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Цифровой рубль и криптовалюта. Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2026 года

Цифровой рубль и криптовалюта. Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2026 года

Часть российских семей получит право на ипотечные каникулы, а в школах начнут ставить оценки за поведение В сентябре количество изменений в законодательстве, которые вступят в силу, будет особенно большим.

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