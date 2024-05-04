В ЕС предрекли рост инфляции из-за одного вида санкций против России

Член ЕП Бонфриско допустила рост инфляции из-за санкций против алюминия из РФ Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России, в частности, ограничивающих поставку российского алюминия.