В ЕС предрекли рост инфляции из-за одного вида санкций против России

Член ЕП Бонфриско допустила рост инфляции из-за санкций против алюминия из РФ Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России, в частности, ограничивающих поставку российского алюминия.
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