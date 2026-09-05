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SNN: США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Ирана у острова Харк

SNN: США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Ирана у острова Харк

Ракетная атака на иранский танкер, перевозящий нефть, в Персидском заливе, недалеко от иранского острова Харк, произведена армией США, 5 сентября сообщает канал SNN.

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