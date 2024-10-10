Командир «Ахмата» сообщил о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ под Курском

Военнослужащие российских войск ведут наступательные действия и двигаются вперед на более чем 10 направлениях в курском приграничье, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.