При долге более трех тысяч рублей могут изъять электросамокат

СИМ могут арестовать за штрафы или долги по алиментам Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.