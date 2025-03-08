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Петербургский дневник

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При долге более трех тысяч рублей могут изъять электросамокат

При долге более трех тысяч рублей могут изъять электросамокат

СИМ могут арестовать за штрафы или долги по алиментам Судебные приставы могут изымать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности при задолженности от 3 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

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