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Царьград

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Хулиганы переставили буквы в надписи на памятнике воинам в Ногинске

Хулиганы переставили буквы в надписи на памятнике воинам в Ногинске

Неизвестные осквернили памятник в Подмосковье.В подмосковном Ногинске неизвестные необычным образом осквернили памятник погибшим в Великую Отечественную войну рабочим местного литейно-механического завода.

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