Гонщик Мазепин о погоне Овечкина за Гретцки: горд, что россиянин идет на рекорд

Российский гонщик, бывший пилот "Формулы-1" Никита Мазепин высказался о борьбе нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина за звание лучшего снайпера всех времен.
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