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Трамп распорядился исключить канадские товары из госзакупок США

Трамп распорядился исключить канадские товары из госзакупок США

Канадские товары должны исключить из государственных закупок США, следует из меморандума Белого дома, опубликованного 16 сентября в связи с решением президента Дональда Трампа.

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