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Машина вылетела с дороги и перевернулась в Новосибирске: погибла женщина

Машина вылетела с дороги и перевернулась в Новосибирске: погибла женщина

Ночью 18 сентября в Советском районе Новосибирска на улице Боровая партия 23-летний водитель Honda Accord не справился с управлением, автомобиль врезался в перила, съехал с дороги и перевернулся.

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