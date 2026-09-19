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Ральф Шумахер: «Если кому-то и удастся опередить Антонелли в борьбе за титул, то Норрису»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о том, какого прогресса удалось добиться Ландо Норрису и насколько увереннее стал чувствовать себя британец после прошлогоднего титула.

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