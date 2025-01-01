Хохлы запутались в прогнозах

Украинские боевики поделились с изданием «Фокус» своими прогнозами на 2025 год. ВСУшники сетуют, что перспектив нет, однако выводов не делают и на полном серьезе рассуждают о том, как они могли бы ускорить победу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии