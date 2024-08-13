Лекция об имущественных налогах пройдет на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» 15 августа

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры, какие существуют налоги и льготы для владельцев недвижимости, что точно нужно знать, когда покупаешь апартаменты, — об этом и многом другом расскажут эксперты и финансовые блогеры на открытой лекции «Налоги: просто о сложном» 15 августа в парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.
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