На выставке-форуме «Россия» в апреле стартует новая программа

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в апреле стартует новая программа. Программа посвящена будущему и традициям, рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии