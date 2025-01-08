Такой двигатель в США так и не смогли создать. В РФ восстанавливают производство настоящей жемчужины советского двигателестроения

73 тыс прочтений Оглавление Важная ремарка о наследии СССР и перестроечных лихих временах Даем Т-80 вторую жизнь Производство ГТД возобновляется Наш отечественный ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) не перестает удивлять разработками, начало которым было положено еще советскими гениями.