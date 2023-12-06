Фрегат Адмирал Григорович прибыл в Алжир для совместных маневров

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры – 2023".
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