Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Фрегат Адмирал Григорович прибыл в Алжир для совместных маневров

Фрегат Адмирал Григорович прибыл в Алжир для совместных маневров

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, прибыл в порт Алжир для участия в международном учении "Совместные военно-морские маневры – 2023".

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