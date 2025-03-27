В военно-морских вузах России начали изучать беспилотники

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В программе высших военно-морских учебных заведений России появился курс по использованию беспилотников, сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
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