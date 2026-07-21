Добровольцы отряда «БАРС-Курск» рассказали о службе в приграничье

Мобильные огневые группы (МОГ) добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры и уничтожают беспилотники различных типов ВСУ в Курском приграничье.
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