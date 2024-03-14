ЦБ поддержал идею запуска в России жилищных вкладов, пишут «Известия».Речь идет о целевом вкладе для накопления первоначального взноса по ипотеке — предполагается, что направить средства можно будет только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве.
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