ЦБ поддержал идею запуска в России жилищных вкладов, пишут «Известия».Речь идет о целевом вкладе для накопления первоначального взноса по ипотеке — предполагается, что направить средства можно будет только на приобретение жилья или финансирование договоров в долевом строительстве.