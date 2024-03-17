Совместное будущее: в Германии развивают российскую ядерную энергетику

Контроль России над цепочкой поставок ядерного топлива в Европу только усиливается, а ее новое предприятие по обеспечению европейских реакторов вызывает возмущение в Германии, которая отвернулась от этой технологии.
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