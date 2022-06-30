Отступные Кассьерры в «Зените» – 20 млн евро. Контракт по схеме «3+1» подпишут сегодня

Нападающий Матео Кассьерра завершает переход в «Зенит» из «Сочи». По данным «Спорт-Экспресса», в контракте 25-летнего форварда с сине-бело-голубыми будут прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.
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