Прототип нового Kia Ceed попал в аварию во время тестов, но все равно смог передвигаться самостоятельно

В объективы камер фотошпионов попал новейший Kia K4, он же Kia Ceed (в Европе). Автомобиль уже некоторое время тестируют на дорогах общего пользования, но на этот раз на фото можно увидеть довольно редкий случай «подбитого» прототипа: машина попала в аварию.