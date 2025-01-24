Мамиашвили о Лапартьяне: вас удивляет, что есть еще не сумасшедшие люди?

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высоко оценил слова кандидата на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Давида Лапартьяна о возвращении россиян на международную арену.
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