Берлин (WTA). Чжэн борется с Синяковой, матчи Касаткиной и Соболенко, Калинской и Вондроушовой перенесены на четверг, Азаренко вышла в 1/4 финала

Сетка турнира здесь. ecotrans Ladies Open Берлин, Германия 17 – 23 июня 2024 WTA 500 Призовой фонд – 802 237 долларов Открытые корты, трава Второй круг Дарья Касаткина (Россия) Арина Соболенко (Беларусь) Дата проведения 20 июня, 03.
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