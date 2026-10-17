Все еще актуально в свете новой волны погромов во Франции. Материал хорошо состарился.О природе погромовДо сих пор никто из левых не сказал, что причина всех погромов, которыми был так богат ХХ век, коренится в… частной собственности, и до тех пор, пока существует этот «экономический институт», массовые и систематически повторяющиеся погромы и погромища неизбежны.
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Смотрю на беснование погромщиков и мародеров в Париже и мне абсолютно безразлично, что богатые магазины разграблены и их владельцы лишились много миллионов евро...
Виртуозно автор кормой виляет. Критикуя западные погромы, и, оправдывая погромы 1917, в Российской империи!? Конечно, как любят говорить леваки, - "это другое", не смотря, на то, что эти две разных ноги растут из одного места на букву "Ж".
МИГРАНТЫ начали захвхтывать власть в Западной Европе. Скоро и до России доберутся... Не все сразу...
А мы то за что платим, разрешая мастурбекам миллионами приезжать в Россию и обременять социальные фонды России ,ничего не внося в бюджет РФ? Мы ведь не грабили азиатские народы в отличие от "цивилизованных "европейцев. Мы в Центральной Азии строили заводы ,фабрики , больницы,театры ,академии наук. За что теперь платим?