Владимир Зыков рассказал о рисках использования дешёвых пауэрбанков

Эксперт Владимир Зыков предупреждает о потенциальной опасности дешёвых пауэрбанков для телефонов. Некачественные компоненты могут вызывать скачки напряжения, что грозит повреждением контроллера зарядки и ускоренным износом аккумулятора.
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