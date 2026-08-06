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Царьград

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Владимир Зыков рассказал о рисках использования дешёвых пауэрбанков

Владимир Зыков рассказал о рисках использования дешёвых пауэрбанков

Эксперт Владимир Зыков предупреждает о потенциальной опасности дешёвых пауэрбанков для телефонов. Некачественные компоненты могут вызывать скачки напряжения, что грозит повреждением контроллера зарядки и ускоренным износом аккумулятора.

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