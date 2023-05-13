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Западная пресса обсуждает тему якобы сбитой ВСУ ракеты «Кинжал», утверждая, что ей ВС РФ пытались уничтожить ЗРК Patriot

Западная пресса обсуждает тему якобы сбитой ВСУ ракеты «Кинжал», утверждая, что ей ВС РФ пытались уничтожить ЗРК Patriot

Власти США допускают вероятность попытки российской армии с помощью ракеты «Кинжал», якобы сбитой над Киевом украинскими силами ПВО, уничтожить переданный Украине зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства.

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