Главный спонсор Кубка мира по лыжным гонкам изменит свой логотип

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскрасит логотип в цвета украинского флага во время проведения этапов КМ в Драммене и Осло (Норвегия).
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