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Главный спонсор Кубка мира по лыжным гонкам изменит свой логотип

Главный спонсор Кубка мира по лыжным гонкам изменит свой логотип

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскрасит логотип в цвета украинского флага во время проведения этапов КМ в Драммене и Осло (Норвегия).

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