Лора Дерн и Лиам Хемсворт заводят роман в трейлере мелодрамы «Планета одиночек»

Фильм о влюбленных с большой разницей в возрасте выйдет в середине октября. «Планета одиночек», 2024 кадр из фильмаNetflix представил первый трейлер мелодрамы «Планета одиночек», главные роли в которой исполнили обладательница «Оскара» «Динамика между героиней, которая уже достигла определенных высот в жизни, и молодым человеком, ищущим себя, заинтриговала меня.