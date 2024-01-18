В «Ансар Аллах» гарантировали безопасность судам РФ и КНР в Красном море

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, что касается других стран, среди которых Россия и КНР, то их судоходству в регионе гарантирована безопасность.
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