Путин дал три месяца на проверку исправности танкерного флота

Необходимо оценить исправность и состояние судов танкерного флота и это надо сделать быстро до июня, заявил президент России Владимир Путин 13 февраля, по итогам совещания с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
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