Как же хочется, чтобы люди, выходящие в эфир, хотя бы ударение ставили правильно.

С этим в последнее время совсем беда. Кто в лес, кто по дрова. Хотя бы ударение! Я уже молчу о культуре речи, об умении включать синонимы, не насиловать зрительский слух бесконечными "плевать", блевотина", прямом обозначении всех частей тела, которые прежде невозможно было называть в присутствии большой аудитории.
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