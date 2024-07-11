Как же хочется, чтобы люди, выходящие в эфир, хотя бы ударение ставили правильно.

С этим в последнее время совсем беда. Кто в лес, кто по дрова. Хотя бы ударение! Я уже молчу о культуре речи, об умении включать синонимы, не насиловать зрительский слух бесконечными "плевать", блевотина", прямом обозначении всех частей тела, которые прежде невозможно было называть в присутствии большой аудитории.