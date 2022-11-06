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6 ноября за порядком в Туле проследит Александр Корнеичев

6 ноября за порядком в Туле проследит Александр Корнеичев

На выходных организовано дежурство сотрудников администрации города Тулы. 6 ноября за порядком проследит дежурный – начальник управления по благоустройству администрации города Тулы Александр Корнеичев.

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