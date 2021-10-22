Экс-министра транспорта Карелии в деле о взятке смутили резинки

Вопросы у фигуранта возникли по поводу денег, которые, по версии обвинения, тогдашнему министру в феврале 2020 года передал бывший замдиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек (ныне уже осужденный) в одном из торговых центров Петрозаводска.