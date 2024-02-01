Пик карьеры и падение Александра Меншикова

А. Меншиков в 1725–1727 гг., портрет неизвестного художникаВ этой статье мы закончим рассказ о судьбе Александра Меншикова и поговорим о том, как сложилась судьба его детей, а также о знаменитом правнуке этого фаворита Петра I.
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