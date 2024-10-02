Командир «Сладкий»: мотострелки следуют за штурмовиками в Курской области

Военнослужащие начинают окапываться на освобожденных позициях Мотострелковые подразделения российской группировки войск «Север», следуя за штурмовиками, сразу начинают окапываться на освобожденных позициях в Курской области, сообщил РИА Новости командир роты с позывным «Сладкий».
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