Приморцы пришли на главную набережную Владивостока и обомлели. Кадрами с места событий поделились в Tg-канале gorod_vl (18+).
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