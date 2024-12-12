Суд в Румынии отклонил жалобу на аннулирование итогов первого тура выборов

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера ультраправой партии «Альянс за объединение румын» (AUR), депутата парламента Джеордже Симиона на решение Конституционного суда (КСР) об аннулировании итогов первого тура президентских выборов.
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