Новые правила упаковки: производителей обязали фасовать продукты по-честному

В магазины возвращается нормальная упаковка — когда килограмм, а не 0,9, поллитра, а не 0,45. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а, цитата, в «привычные для покупателей объемы».
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