Курянам рассказали, что изменилось в медицине с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вводится запрет на очереди на МРТ по ОМС дольше 14 дней, а клиники смогут заключать договоры на платные услуги онлайн без электронной подписи.
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