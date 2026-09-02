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Курские новости

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Курянам рассказали, что изменилось в медицине с 1 сентября

Курянам рассказали, что изменилось в медицине с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России вводится запрет на очереди на МРТ по ОМС дольше 14 дней, а клиники смогут заключать договоры на платные услуги онлайн без электронной подписи.

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