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Тест: проверьте свои знания по географии. Смогли бы вы сдать ЕГЭ по этому предмету?

Тест: проверьте свои знания по географии. Смогли бы вы сдать ЕГЭ по этому предмету?

Проверьте себя.География — предмет, который помогает увидеть привычный мир немного иначе. За названиями стран, городов, рек и гор скрывается целая система взаимосвязей: природные условия влияют на хозяйственную деятельность, положение территории определяет ее связи с соседями, а историческое развитие отражается на современном размещении населения и производств.

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